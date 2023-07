Addio a Paolo Maria Brendan, dj e storico fondatore di Radio Vittorio Veneto

Era in attesa di un trapianto di fegato quando, la scorsa settimana, le sue condizioni di salute sono precipitate costringendolo al ricovero in ospedale a Padova dove nelle scorse ore ha perso la vita. Se n'è andato così Paolo Maria Brendan, 65 anni, strappato all'affetto dei suoi cari da un tumore incurabile che gli era stato diagnosticato un anno fa.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Brendan era originario della provincia di Verona ma da anni viveva nella Marca, a Vittorio Veneto. Fino alla pensione, raggiunta due anni fa, aveva lavorato in Autostrade per l'Italia. La sua grande passione era però la musica: negli anni '70 era stato tra i fondatori di Radio Vittorio Veneto. Cultore della musica rock, ha condotto per anni una trasmissione radiofonica dedicata proprio a questo genere musicale facendo conoscere ai giovani dell'epoca gruppi diventati leggendari come Led Zeppelin, Doors e Rolling Stones. Negli Anni '80 e '90 in molti lo ricordano come dj della discoteca "La Pergola". Persona solare e con la battuta sempre pronta, in molti lo hanno ricordato con affetto non appena ha iniziato a diffondersi la notizia della sua scomparsa prematura. L'ultimo saluto a Paolo Brendan sarà celebrato domani pomeriggio, martedì 11 luglio, nel Duomo di Ceneda a Vittorio Veneto.