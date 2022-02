Covid, addio a Paolo Picco: presidente del Club Serenissima Storico Auto-Moto

Dopo quasi un mese di lotta contro il Covid, Paolo Picco ha perso la vita a 81 anni. Aveva contratto il virus nel giorno di Capodanno e il 5 gennaio era risultato positivo al tampone. Assistito dal dottor Riccardo Szumski, Picco si era curato in casa. Con il passare dei giorni però le sue condizioni di salute si sono aggravate sempre di più, costringendolo al ricovero al Covid hospital di Vittorio Veneto. Il decesso è avvenuto nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 gennaio. Paolo Picco non era vaccinato perché dieci anni fa aveva subito l'asportazione di un rene e non si era mai del tutto convinto a ricevere la vaccinazione contro il Covid.

Come riportato da Qdpnews.it, l'81enne era molto conosciuto a Conegliano. Ex consigliere comunale di maggioranza durante l’amministrazione del sindaco Floriano Zambon, è stato uno dei soci storici del Lions Club locale. La sua grande passione erano le auto d'epoca: presidente del Club Serenissima Storico Auto-Moto di Conegliano, dove in passato aveva rivestito anche il ruolo di segretario, era nato a Rodi e da giovane, con la famiglia, si era trasferito a Torino. Diventato agente assicurativo per la Sai, era stato assegnato a Conegliano nel 1968. Qui è rimasto fino alla fine dei suoi giorni, titolare dell'agenzia Sai Assicurazioni in Galleria Della Zentil e sempre in prima linea nell'organizzazione di eventi e iniziative per la vita cittadina. Lascia tre figli: Alberto, Donatella e Luisa.