Save e Banca Finint, Possamai consulente strategico per le relazioni istituzionali

Paolo Possamai, giornalista di lungo corso, affiancherà Gruppo Save e Banca Finint offrendo consulenza strategica ad entrambe le aziende in particolare nell’ambito delle relazioni istituzionali per potenziare i rapporti di Save con i principali stakeholder del territorio e nazionali. L’incarico decorrerà a partire dal 2 maggio 2022.

La carriera

Paolo Possamai ha iniziato a lavorare come giornalista a Vicenza nel settimanale locale "La Nuova Vicenza". Nel 1989 entra nella redazione dei Quotidiani Veneti (Mattino di Padova, Tribuna di Treviso e Nuova Venezia e Mestre) dove ricopre incarichi di cronista con una specializzazione economica e collabora con il dorso del lunedì “Affari&Finanza” de La Repubblica. Nel 2005 viene nominato direttore de "La Nuova Venezia" per poi passare, a fine 2008, alla direzione dello storico quotidiano triestino "Il Piccolo". Nell’aprile 2016 ritorna ai quotidiani veneti come direttore delle quattro redazioni locali e, da Padova, continua a collaborare con la Repubblica. Ad aprile 2020 lancia e dirige la nuova testata online Nordest Economia, parte di Gedi News Network che, oltre a fornire un’informazione puntuale sui principali fatti economici del triveneto, è anche una importante piattaforma per l’organizzazione di eventi e relazioni cui partecipano rilevanti esponenti del sistema economico e politico sia locale, sia nazionale.

Il commento

«Rivolgo il mio augurio di benvenuto a Paolo Possamai, che darà un importante contributo allo sviluppo delle relazioni del nostro Gruppo a livello locale e nazionale e di nuovi spunti di dibattito in un’ottica di sistema con le realtà territoriali, anche in vista delle prossime sfide che ci attendono» conclude Enrico Marchi, presidente del Gruppo Save.