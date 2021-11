Malore improvviso, padre di tre figli perde la vita a 51 anni

Stava preparando la cena del sabato sera in compagnia della moglie e dei tre figli quando un malore improvviso lo ha strappato all'affetto dei suoi cari. Ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile: Paolo Rocco, padre di famiglia e anima del Rugby Casale, ha perso la vita a soli 51 anni.

Una notizia che ha lasciato senza parole l'intera comunità di Casale sul Sile dove Paolo era davvero molto conosciuto e benvoluto. La squadra del Rugby Casale si è stretta in queste ore attorno alla famiglia Rocco. «Un papà che si è sempre fatto in quattro per aiutare la nostra club house, animando i numerosi gazebo durante i tornei del minirugby. Un uomo buono, anima del terzo tempo» le parole con cui la squadra ha annunciato la scomparsa del 51enne su Facebook. Poco prima di perdere la vita Paolo Rocco aveva lamentato un lieve malessere, non dandoci più di tanto peso pensando si trattasse di un sintomo passeggero. I familiari hanno chiesto che sul corpo del 51enne venga effettuata l'autopsia per chiarire una volta per tutte le cause di un decesso tanto improvviso quanto inspiegabile. La data dei funerali verrà fissata dopo l'esito dell'esame autoptico.