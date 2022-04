Ca' Foncello, Paolo Zanatta nuovo primario di Anestesia e Rianimazione

Il dottor Paolo Zanatta sarà il nuovo primario dell’unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Treviso. Nato nel capoluogo di Marca 53 anni fa, è laureato in Medicina e Chirurgia dal 1994 e specializzato con il massimo dei voti e la lode in Anestesia e Rianimazione dal 2000 all’Università di Padova. Nel 2007 si è specializzato in Neurofisiopatologia all’Università di Firenze.

La carriera

A Treviso, nel febbraio del 2001, ha iniziato ad esercitare la professione nell'unità complessa di Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica, fino al dicembre 2016, ricoprendo dall’ottobre 2012 al dicembre 2016, l’incarico di alta specializzazione (IPAS) “Neuromonitoraggio intraoperatorio e di area critica in cardiochirurgia”. Dal gennaio 2017 era in servizio all'azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) di Verona, in qualità di direttore Uoc di Anestesia e Rianimazione A, presso l'ospedale di Borgo Trento. Il dottor Zanatta ha grande esperienza nei vari settori specialistici dell’anestesia e rianimazione; inoltre è stato artefice di un’importante attività di ricerca con numerose pubblicazioni su riviste internazionali che gli hanno consentito di ottenere l’abilitazione a Professore associato di II Fascia. È Principal Investigator di un progetto di ricerca sanitaria finalizzata di rete regionale sulla prognosi neurologica del paziente in coma post arresto cardiaco. È stato docente alla Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore (Università degli studi di Verona), contribuendo anche alla formazione sul campo dei Medici Specializzandi. Inoltre ha contribuito durante tutto il periodo pandemico alla cura intensiva dei pazienti Covid 19.

Il commento

«Al dottor Zanatta rivolgo un cordiale bentornato nell’Ulss 2 e un caloroso augurio di buon lavoro - conclude il direttore generale, Francesco Benazzi -. Rivolgo anche un ringraziamento al dottor Mario Peta, che ha guidato con grande professionalità il reparto dopo il pensionamento del dottor Antonia Farnia, nonché all’intera équipe dell’Anestesie e rianimazione del Ca’ Foncello».