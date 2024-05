Addio a Paolo Zucchello, storico ambulante del mercato: fatale un malore

Treviso piange Paolo Zucchello: martedì sera, 7 maggio, il fratello l'ha trovato senza vita all'interno della sua abitazione, stroncato da un malore improvviso all'età di 60 anni. In città era conosciuto con il soprannome di "Formajo" per la sua attività di ambulante al mercato con il banchetto alimentare avviato dal padre Arturo.

Proprio Arturo Zucchello, colonna del rugby trevigiano, era mancato lo scorso 17 marzo all'età di 92 anni. Un lutto che aveva segnato il figlio Paolo, spirito libero e personaggio simbolo della Treviso anni Ottanta. Persona solare e sempre pronta all'avventura, Zucchello era un grande appassionato di cucina e aveva viaggiato mezzo mondo, dall'Australia all'Inghilterra, dalle Hawaii alla Grecia fino all'ultimo viaggio in Tanzania dove sognava di trasferirsi e vivere in tranquillità. Legatissimo alla famiglia, lascia la mamma Carla, la sorella Laura e il fratello Stefano oltre a nipoti e a decine di amici che in queste ore hanno riempito i social con messaggi e dediche commoventi: "Un altro amico se n'è andato" si legge tra i tanti messaggi e ancora: "Ciao Paolo fai buon viaggio". La data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore.