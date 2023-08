Festa di San Pio X: «Pellegrinaggio come viaggio alle radici della sua santità»

Vivere il pellegrinaggio delle spoglie di Giuseppe Sarto, Papa Pio X, come occasione per riappropriarci, in questo nostro tempo, delle radici che lo hanno generato alla santità: l’essere comunità cristiana viva, capace di attrarre le nuove generazioni, l’essere appassionati e gioiosi annunciatori del Vangelo e, infine, l’essere pieni di compassione per le molteplici ferite presenti nel mondo.

È questo l'invito fatto da Monsignor Giuliano Brugnotto, Vescovo di Vicenza, nell'omelia della messa celebrata lunedì sera, 21 agosto, davanti a moltissimi fedeli, nella chiesa parrocchiale di Riese Pio X, in occasione della festa di San Pio X. Una memoria, quest'anno, caratterizzata dall'evento straordinario della "Peregrinatio corporis" del Papa santo, in occasione dei 120 anni della sua elezione al soglio pontificio, che si terrà nella diocesi di Treviso dal 6 al 15 ottobre (e a Riese, in particolare, dal 7 al 15 ottobre). Nella sua omelia monsignor Brugnotto ha sostato su tre radici della vita di Pio X "piantate in questa terra. Sono radici che hanno fatto germogliare Giuseppe Sarto alla santità nel servizio come pastore e sono pure un appello per noi", ha detto il vescovo di Vicenza. Esse sono la radice della comunità cristiana, la radice del Vangelo e la radice della compassione per le ferite sociali. Al termine della messa, la tradizionale processione dalla chiesa parrocchiale alla casa natale di Giuseppe Sarto.