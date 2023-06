Tetraplegico dopo l'incidente in auto: donati 33mila euro in tre giorni per papà Roberto

Una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare Roberto, tetraplegico dopo un incidente lo scorso 22 febbraio, ad affrontare la lunga riabilitazione e ottenere gli ausili necessari. La campagna, lanciata dalla provincia di Treviso dalla moglie, Nicoletta Marchi, ha raccolto quasi 33mila euro in soli tre giorni con quasi 160 donazioni. Un dato destinato a salire nei prossimi giorni e che punta a raggiungere la somma di 100mila euro per aiutare papà Roberto e i suoi cari. La raccolta fondi è raggiungibile al seguente link online.

«Lo scorso 22 febbraio - racconta Nicoletta - la mia vita è cambiata per sempre. Quel giorno mio marito era partito per Milano, i nostri figli erano a casa da scuola. Il nostro bimbo più grande ha cominciato a cercare il papà, il telefono squillava e squillava ma stranamente papà non rispondeva. E poi il soccorso stradale, la polizia, la corsa all’ospedale di Verona, l’operazione, l’incertezza. L’attesa. In poche ore la nostra vita è stata stravolta. Mio marito - prosegue - un uomo dinamico e attivo, ha una lesione spinale, che lo ha reso tetraplegico, impedendogli di avere il controllo del proprio corpo. Ha iniziato un percorso riabilitativo - spiega - e sono qui a chiedere il vostro contributo per supportare la mia famiglia per il primo anno di questo lungo cammino. I costi per terapie avanzate per il midollo spinale, l’hardware di supporto, un’auto adeguata, un sostegno alla famiglia. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti voi - conclude Nicoletta Marchi - perché la vita cambia, in un secondo, e può capitare a tutti e, quando succede, sei travolto».