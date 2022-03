Montebelluna, in arrivo quattro nuovi parcheggi per disabili

Il quartiere Bertolini a Montebelluna avrà presto quattro parcheggi per disabili. Con una nuova ordinanza comune, infatti, l'amministrazione ha introdotto due modifiche che prevedono uno stallo di sosta per disabili in via Marcello, di fronte al civico 18 e altri tre parcheggi in piazza Tartini.

Il sindaco Adalberto Bordin conclude: «Si tratta di una scelta voluta in una zona residenziale, piena di servizi pubblici come: scuole, palazzetto dello sport e aree verdi. Considerato che nelle vicinanze della scuola primaria Saccardo e della scuola dell'infanzia Bergamo sono presenti dei parcheggi pubblici, abbiamo istituito questi quattro nuovi stalli in un’ottica di inclusione e abbattimento delle barriere architettoniche» conclude il primo cittadino.