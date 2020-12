Treviso: «Parcheggi gratis tre pomeriggi a settimana fino a marzo 2021»

Martedì mattina, 22 dicembre, è stato approvato dalla Giunta di Treviso un provvedimento che sospende il pagamento della sosta in centro storico nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 17 alle ore 20 dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021. In base alle necessità, vi sarà inoltre la possibilità di modificare, con ordinanza, le giornate e l’orario di gratuità e di prorogare l’iniziativa fino al 31 maggio 2021.

«Questo provvedimento comporterà un indennizzo, come da atto di indirizzo con Apcoa, di circa 20mila euro ma riteniamo sia fondamentale proseguire con le politiche di sostegno alle nostre attività produttive - afferma il vicesindaco Andrea De Checchi - Questa iniziativa ha avuto ottimi riscontri garantendo sia la possibilità di frequentare i negozi del centro sia la rotazione ed è per questo che vogliamo continuare con questa tipologia di facilitazione, andando a modulare gli orari e le giornate in base alle necessità. Mi riservo di convocare a breve il tavolo del Distretto del commercio per valutarie insieme alle categorie se sia utile proseguire con questi orari oppure modificarli».