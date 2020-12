Vittorio Veneto, parcheggi gratis per le festività natalizie

Parcheggi gratuiti in centro a Vittorio Veneto per le prossime festività natalizie. Con l’ordinanza numero 258, firmata martedì 1 dicembre dal Comandante della Polizia locale Ezio Camerin, i parcheggi a raso e il parcheggio coperto in Piazza Medaglie d’Oro saranno gratuiti da sabato 5 dicembre 2020 a sabato 9 gennaio 2021. L'apposita segnaletica per informare gli automobilisti è già stata installata dall'azienda Abaco Spa, concessionaria del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento.