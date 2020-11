Parcheggi gratuiti in città: il Comune proroga gli abbonamenti dei residenti

Nelle ultime ore è stato approvato dalla Giunta Comunale di Treviso l’atto di indirizzo per la modifica dell’accordo con Apcoa Parking Italia per il ristoro degli abbonati durante il periodo di gratuità nel lockdown e per le future politiche di agevolazione della sosta volte al sostegno delle attività cittadine.

L’accordo si sostanzia nella proroga del contratto di concessione del servizio per sei mesi, volto a riequilibrare, le sfavorevoli condizioni economiche generate dalla pandemia. I termini dell’accordo prevedono da un lato il riconoscimento ai titolari degli abbonati residenti, operatori di viale De Gasperi e viale D’Alviano, relativi al periodo di gratuità durante l’emergenza Covid-19, un ristoro consistente nella maggiore durata (proroga) degli abbonamenti, senza costi, proporzionata al periodo pagato durante il lockdown e nella possibilità per l’Amministrazione di proseguire l’attuale periodo di gratuità (mercoledì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 20) e di programmare future agevolazioni; dall’altro viene previsto il rifacimento, a cura di Apcoa Parking, della segnaletica orizzontale e della numerazione degli stalli di sosta.

«Visto il perdurare dell’emergenza Covid-19, la modifica delle condizioni dell’accordo di concessione con Apcoa si è resa necessaria sia per una questione di riequilibrio del rapporto contrattuale che si basa giustamente sulla corrispettività, sia per garantire servizi e ristori ai cittadini - afferma il vicesindaco Andrea De Checchi - La soluzione permette di adottare, anche per il futuro, altri provvedimenti relativi alla sosta a sostegno dei cittadini, dei lavoratori e delle attività produttive oltre che della prosecuzione delle misure già in essere».

Nel corso della Giunta di giovedì è stata poi approvata, nell’ambito di una politica di promozione della mobilità “green” (con veicoli ad emissioni inquinanti e acustiche ridotte o pari a zero), anche la proroga al 31 dicembre 2022 della gratuità della sosta ai veicoli elettrici e ibridi plug-in su tutti gli stalli di sosta pubblici a pagamento del territorio comunale ad eccezione delle aree riservate agli abbonati e di quelle chiuse da sbarre o dispositivi che prevedano per l’accesso l’emissione di un biglietto o l’utilizzo di apposite tessere.