Cittadella della Salute, parcheggio ancora chiuso: «Manca l'intesa sulle tariffe»

Doveva aprire lo scorso 1º dicembre ma ad oggi, lunedì 15 gennaio, il parcheggio a pagamento della Cittadella della Salute di Treviso rimane chiuso. Sull'area di sosta da 250 posti auto, realizzata dal concessionario "Ospedal Grando", continua a tenere banco il nodo delle tariffe orarie per quello che sarà, di fatto, il primo parcheggio a pagamento in zona ospedale.

Francesco Benazzi, direttore generale dell'Ulss 2, interviene così sulla questione: «Dobbiamo trovare un'intesa con Ospedal Grando, soprattutto per le prime tre ore di sosta: come azienda sanitaria vorremmo far pagare 50 centesimi l'ora ma, da contratto, le tariffe sarebbero più alte (almeno 1 euro l'ora). Una spesa troppo onerosa per i familiari che parcheggiano vicino alla Cittadella per venire a trovare i loro cari ricoverati o fare delle visite specialistiche. La trattiva è in corso - prosegue il direttore generale -, il parcheggio è chiuso perché non abbiamo ancora raggiunto un accordo sulle tariffe definitive».

Asilo nido aziendale

Altro nodo per il futuro del nuovo ospedale è quello degli spazi commerciali previsti da contratto all'interno della Cittadella. Benazzi spiega: «Io ho un'idea: visto che la nostra azienda sanitaria è composta in gran parte da giovani donne che diventano mamme, vorremmo garantire a tutte loro la possibilità di usufruire dell'asilo nido all'interno del nuovo ospedale in alcuni di quelle che sono attualmente indicate come aree da adibire a spazi commerciali».