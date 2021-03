Ex ospedale di Montebelluna, lavori nel parcheggio: «Posti auto dimezzati»

L'intervento di ampliamento alla casa di riposo "Umberto I" ridurrà gli stalli a "Villa Caretta". Già individuati due parcheggi alternativi in Via Cicognara e Via San Liberale

Da giovedì 4 marzo inizieranno i lavori di ampliamento del centro servizi Umberto I di Montebelluna il cui cantiere andrà ad occupare parte del parcheggio dell’ex ospedale di Montebelluna ora sede di attività ambulatoriali del consultorio familiare, del Servizio disabilità e non autosufficienza, del Servizio cure domiciliari e palliative e alcune attività del Centro salute mentale. Per far fronte alla riduzione dei posti auto, è stato messo a disposizione degli utenti un nuovo parcheggio a circa 200 metri dall’ex ospedale, accessibile in auto da Via Cicognara. L'altro parcheggio a disposizione, in prossimità dell’ex ospedale, si trova in Via San Liberale.