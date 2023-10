Mogliano, nuovo parcheggio in Via Tavoni: «Accolte le richieste dei residenti»

Per rispondere alle richieste dei residenti e creare nuovi parcheggi nell’area di Via Tavoni, il Comune di Mogliano Veneto ha acquisito in questi giorni la disponibilità temporanea di un'area privata tra i civici 1 e 3, nelle vicinanze della banca. L'area diventerà un nuovo parcheggio pubblico per autoveicoli fruibile tutti i giorni dalle 7 alle 21.