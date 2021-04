Parco del Fiume Sile, Arturo Pizzolon confermato presidente

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha firmato venerdì 9 aprile i decreti di nomina dei presidenti e dei nuovi componenti dei consigli direttivi del Parco del Delta del Po, del Parco dei Colli Euganei e del Parco del Fiume Sile, concludendo così l’iter amministrativo previsto dalla Legge Regionale 23/2018 e dalle normative nazionali.

Le nuove nomine

Presidente del Parco del Fiume Sile è stato nominato Arturo Pizzolon. Il decreto di nomina individua quali membri del Consiglio direttivo Walter Frandoli, Renzo Carraretto, Cristina Andretta, Giuseppe Romano. Presidente del Parco dei Colli Euganei è Riccardo Masin. Sarà affiancato in Consiglio da Antonio Scarabello, Nino Schiavon, Diego Bonato e Luca Callegaro. Presidente del Parco del Delta del Po è stato nominato Moreno Gasparini. In Consiglio direttivo siederanno anche Alessandro Faccioli, Roberto Pizzoli, Mario Visentini, Maura Veronese. Per quanto riguarda il Parco della Lessinia, la Comunità del Parco si riunirà il 14 aprile per designare i due componenti del consiglio direttivo di sua competenza e soltanto successivamente si potrà completare l’iter con le nomine di competenza della presidente della Regione. Il Parco delle Dolomiti d’Ampezzo gode invece di un regime di governance diverso dagli altri quattro parchi regionali, in quanto tutto il territorio dell’area è di proprietà delle Regole d’Ampezzo che, a seguito di un accordo con la Regione, esprimono gli amministratori del parco stesso.

Il commento di Zaia

«Si tratta di un momento importante per le politiche ambientali regionali – sottolinea il Presidente Zaia - fra i tanti patrimoni di cui è ricca la nostra regione (storia, cultura, attività produttive) quello naturale ha infatti un posto di assoluto rilievo nelle politiche territoriali di tutela e di promo-valorizzazione. Il Veneto ha una ricchezza di biodiversità molto importante, e questa varietà dell’ambiente è tutelata dalla presenza di Parchi e Aree Naturali protette che nascono proprio per conservare la bellezza della natura della nostra Regione. I temi (tutela dell’ambiente, valorizzazione e promozione del territorio) sui quali i neo amministratori dei Parchi Regionali saranno chiamati ad intervenire sono molti e soprattutto molto sfidanti - sottolinea e conclude il presidente - la Regione darà loro tutto il supporto necessario affinché essi possano proporre risposte concrete e vincenti».

I cinque parchi regionali Parco naturale regionale delle Dolomiti d'Ampezzo, Parco regionale dei Colli Euganei, Parco naturale regionale del Fiume Sile, Parco regionale del Delta del Po, Parco Naturale Regionale della Lessinia rappresentano il braccio operativo della Regione del Veneto nei loro territori di competenza in quanto enti strumentali regionali. Nel 2018 per adeguare ed uniformare la governance dei parchi è stata emanata la Legge Regionale (n. 23 del 26 giugno 2018) di riordino del sistema, che vede la presenza negli organi dei parchi oltre che degli amministratori locali anche di rappresentanti degli agricoltori, degli ambientalisti, delle imprese turistiche, dei cacciatori e dei pescasportivi, proprio perché i Parchi regionali rappresentano un elemento di coesione territoriale, dove le attività private contribuiscono alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio naturale.