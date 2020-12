Parco del Livelet allagato dal maltempo: «Danni ingenti»

Il Parco archeologico didattico del Livelet a Revine Lago ha subito danni davvero ingenti a causa del maltempo degli ultimi giorni. Lo straripamento del Lago di Revine, che nei giorni scorsi aveva visto una parte del Parco allagarsi, ha raggiunto ormai tutte le strutture, con l’acqua che ha raggiunto gran parte del parco, i percorsi e tutte e tre le palafitte.

«Il maltempo, che già aveva danneggiato il tetto di una delle strutture, ha raggiunto le palafitte che, realizzate in terra seguendo le tecniche utilizzate nel paleolitico, rischiano lo sgretolamento. Già l’anno è stato difficile, coi mesi di chiusura per fortuna salvati dal grande afflusso delle famiglie in estate, questa cosa proprio non ci voleva – spiega Giovanni Follador, presidente Unpli Treviso che gestisce il Parco – confidiamo di poter accedere ai fondi per le calamità richiesti dalla Regione, perché il Livelet è sia un luogo di didattica che di convivialità, storia e tradizione per tutta l’area della vallata».