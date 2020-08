Carbonera, riapre al pubblico il parco di Villa Maria

Dopo un lungo lavoro di sistemazione, finalmente il parco di Villa Maria a Pezzan di Carbonera riapre al pubblico. Molti mesi di intenso lavoro che ha visto coinvolti i componenti dell’associazione “Volontari per Carbonera” tutto ciò per ridare onore ad uno degli angoli più belli del nostro territorio. Ad annunciarlo è il sindaco Federica Ortolan.

«Questa associazione è nata all’inizio di quest’anno dopo una straordinaria esperienza vissuta da alcuni volontari durante la scorsa estate che si sono prodigati, in quel caso, per la sistemazione del parco della scuola dell’Infanzia di Mignagola. Esperienza che li ha segnati profondamente tanto da trasformare questa loro energia nella costituzione di una associazione che ha principalmente la finalità di eseguire piccoli lavori di manutenzione sul territorio di Carbonera. Ridare vigore al parco di Villa Maria è stato da subito il nostro desiderio ed il nostro principale obiettivo – afferma il presidente dell'associazione, Carlo Gomiero - Hanno trascorso molte giornate all’interno del parco per togliere erbacce, tagliare vecchie siepi, rimuovere rami, togliere vecchi tronchi di alberi caduti, tagliare ripetutamente il prato, sistemare e ridipingere le panche, i cestini per la raccolta rifiuti, hanno pulito i marciapiedi della villa e tanto altro ancora. Ora il parco è rinato e pertanto i cittadini di Carbonera, e non solo, ne potranno godere e trascorrere alcune ore all’ombra dei maestosi alberi». «L’amministrazione comunale tutta- conclude il sindaco Pezzan - si sente di ringraziare i volontari per il prezioso lavoro fatto e per l’impegno profuso finora. L’associazione, grazie alla stipula di una convezione, ha sancito il rapporto di collaborazione con l'amministrazione comunale, che continuerà anche con la manutenzione di questo luogo e non solo». Il parco riaprirà al pubblico domenica 9 agosto per poi essere aperto tutte le settimane dal venerdì alla domenica dalle ore 7 alle ore 19. Inutile dire che si raccomanda il decoro e la pulizia invitando davvero tutti a non lasciare carte, bottiglie o le deiezioni dei cani. E’ un luogo che merita rispetto ma il rispetto deve essere anche verso le persone che vi faranno ingresso.