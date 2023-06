Asolo, il parco monumentale di Villa Razzolini Loredan diventa pubblico

Un nuovo parco urbano per la città di Asolo: si tratta del parco di Villa Razzolini Loredan, in via Marosticana a Casella d’Asolo, nell’area di proprietà della società Villa Manuela Srl della famiglia Dussin.

Il vasto Parco Monumentale, piantumato con molteplici essenze autoctone, circonda il complesso della villa seicentesca edificata su un fondo posseduto dai nobili Razzolini. Grazie a uno schema di convenzione con la proprietà Villa Manuela Srl approvato recentemente dalla Giunta comunale, l'area verde ritornerà fruibile gratuitamente alla cittadinanza e ai turisti, in un contesto di pregio storico e ambientale e il Comune di Asolo potrà proporre, promuovere e gestire le proprie manifestazioni od eventi da esso patrocinati negli spazi del parco annesso alla villa. A seguito dell’accordo con l’Amministrazione comunale, la proprietà consente l’apertura pubblica del parco dalle 9.30 alle 21, ogni settimana dal martedì alla domenica.

L'inaugurazione

Sabato 17 giugno avrà luogo la cerimonia di apertura e presentazione del nuovo parco urbano. Alle ore 15 i cancelli saranno aperti con servizio bar e gonfiabili per bambini. Seguirà alle 16.30 lo spettacolo di burattini Troncarbon e il mistero del mulino incantato a cura de “I Burattini Quintini”. L’inaugurazione vera e propria è in programma alle 18 con la presentazione del Parco Monumentale come nuova area verde di Asolo fruibile dai cittadini, i saluti delle autorità e il benvenuto da parte della proprietà. A seguire si svolgerà una visita guidata attraverso il parco e i saloni di Villa Razzolini Loredan a cura della sezione di Asolo di Italia Nostra. In serata alle 21 (ingresso gratuito fino a esaurimento posti) l’evento inaugurale sarà concluso dallo spettacolo teatrale Mai spunciar ‘a tersa età, commedia brillante di Memo Botolozzi interpretata dalla Compagnia Asolo Teatro APS per la regia di Ermanno Perinotto.

I commenti

«Con una nuova convenzione il parco monumentale di Villa Razzolini Loredan ritorna uno spazio verde fruibile da tutti gli asolani e non solo - dichiara l’Assessore alle Attività produttive, Rosy Silvestrini -. E questo grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale e la proprietà della villa, rappresentata da Sergio ed Elena Dussin, a cui va riconosciuto il merito di una grande sensibilità e attenzione verso Asolo i suoi cittadini. Per la sua centralità a Casella d'Asolo e la sua storia - aggiunge l’Assessore -, Villa Razzolini è uno spazio ideale non solo di socialità, di congiunzione fra le diverse frazioni nostro comune, ma da oggi grazie alla sinergia tra pubblico e privato potrà essere inteso anche come luogo per un nuovo modo di vivere la cultura e i momenti ricreativi aperto a tutti, famiglie anziani e giovani. Ritornare ad avere a disposizione un parco in un centro urbano significa davvero molto per il benessere la qualità della vita delle persone e soprattutto per l'ambiente e la sostenibilità della nostra città».

«La famiglia Dussin - è la dichiarazione della proprietà - è vicina alla popolazione di Asolo e rende il parco accessibile a tutte le persone gratuitamente perché riteniamo giusto condividere questo luogo storico».

«I parchi sono spazi costitutivamente democratici: si tratta di luoghi che appartengono a tutti, aperti e accessibili a chiunque, che favoriscono il benessere psicofisico dei cittadini e aiutano l’ambiente, oltre a salvaguardare la natura e il pianeta attraverso il loro impatto ambientale positivo - conclude il sindaco Mauro Migliorini -. Promuovere questa consapevolezza dovrebbe essere una responsabilità comune e condivisa, che non riguarda soltanto le autorità. Dopo BoscAsolo, è un ulteriore tassello volto alla valorizzazione del patrimonio locale, pro sociale, inclusivo e sostenibile, secondo i principi di Asolo Cittaslow».