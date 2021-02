Cornuda, a Villa Fiorita installata la "Parete degli abbracci"

Visite e incontri in sicurezza con i propri cari: la parete donata dall'associazione "Amici di Ottorino" e dai parenti di Lino Noal, fiorista noto in paese, mancato a causa del Covid

Da sabato mattina, 20 febbraio, a Villa Fiorita di Cornuda ospiti e familiari possono tornare ad avere un contatto, dopo mesi di distanza forzata a causa del Covid. La "Parete degli abbracci" è stata donata alla casa di soggiorno per anziani dall'associazione "Amici di Ottorino" e dai parenti di Lino Noal, fiorista molto noto in paese mancato a inizio gennaio proprio a causa del Covid.

La speciale parete mobile in materiale plastico morbido, consentirà a ospiti e famigliari di abbracciarsi, non più virtualmente, durante le visite. Il tutto in sicurezza e costantemente sanificato. Alla consegna dello speciale dono, oltre alla presidente e alla direttrice di Villa Fiorita, Cinzia Forner e Tania Santi, c’erano anche il sindaco di Cornuda, Claudio Sartor, l’assessore ai Servizi Sociali di Cornuda, Katiuscia Salogni, la consigliera regionale, Silvia Rizzotto, i rappresentanti dell’associazione “Amici di Ottorino” e la famiglia Noal. «Finalmente i nostri ospiti potranno tornare a sentire l’affetto dei propri cari, nel vero senso della parola - il commento di Cinzia Forner e Tania Santi - è dimostrato che l’abbraccio ha effetti terapeutici molto positivi sul benessere degli anziani, specie al termine di un momento così difficile come la pandemia, che ha costretto alla separazione. Siamo allora infinitamente grate all'associazione “Amici di Ottorino” e alla famiglia Noal per questo dono che, assieme al vaccino completato, tornerà pian piano a farci sorridere, un passo verso la normalità».

«Un gesto ricco di significato e di attenzione quello dell’associazione “Amici di Ottorino” che, oltre a essere di fondamentale supporto alle attività sociali, ha sottolineato ancora una volta come il volontariato sia esemplare e fondamentale per la comunità - il commento del sindaco Sartor e dell’assessore Salogni - Insieme al gesto d’amore e la resilienza della famiglia Noal arriva davvero un bel messaggio di speranza». «Da oltre un anno stiamo vivendo situazioni difficili e di disagio - il commento di Paolo Fusato dell’associazione “Amici di Ottorino” - la pandemia ha sconvolto le nostre vite, le nostre abitudini, ma forse ci ha fatto capire e apprezzare comportamenti e semplici gesti, ritenuti magari banali e ovvi nel quotidiano giornaliero. Un sorriso, un abbraccio, una stretta di mano possono donare e trasmettere mille sensazioni, affetto e serenità. Gesti mancati da troppo tempo, specie per le persone più fragili, i nostri nonni. È questo il pensiero che l’associazione “Amici di Ottorino” ha voluto realizzare con la donazione. Donare il calore dell’abbraccio a tutti i nonni di Villa Fiorita per vederli sorridere, farli sentire sereni e rassicurati da un semplice gesto di affetto». «Avendo provato direttamente cosa significa rimanere separati dai propri cari, ci ha fatto molto piacere partecipare a questa iniziativa per donare un po' di calore a queste persone così provate dal protrarsi della pandemia nel ricordo del nostro caro papà. Speriamo che queste iniziative si moltiplichino - conclude la famiglia Noal - Un grazie speciale a coloro i quali si sono adoperati per renderlo possibile».