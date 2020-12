Partecipare il presente, Luca Bertuola è il nuovo presidente

Luca Bertuola è il nuovo presidente di Partecipare il presente, la scuola di formazione sociale e politica promossa da numerosi soggetti associativi e istituzionali della provincia di Treviso attiva dal 2005. E’ stato eletto all’unanimità da tutti i soci dell'associazione. Succede nell’incarico a Giuliano Rosolen, che ha concluso il suo mandato e continuerà a collaborare con Partecipare il Presente.

Luca Bertuola è attualmente responsabile delle Relazioni sindacali di Confartigianato Veneto dopo essere stato per 25 anni responsabile a Treviso dell’Ufficio Unascom, dei gruppi e delle relazioni sindacali di Ascom e per 15 anni coordinatore di Ebicom. E’ stato tra i fondatori di Partecipare il presente di cui ha coordinato le attività nel corso degli anni e promosso anche il coordinamento con le altre scuole trevigiane di formazione sociale come quella di Sant’Agnese e la Settimana sociale della Diocesi. “Ringrazio per la fiducia nei miei confronti e per lo spirito di positiva e costruttiva collaborazione che continua ad animare Partecipare il Presente, un esempio forse unico in Italia e che è guardato con attenzione da altre realtà territoriali. Il mio ringraziamento sentito va a chi ha guidato l’associazione nel tempo e da ultimo a Giuliano Rosolen. In questo anno difficile non ci siamo fermati e anzi abbiamo scoperto nuove modalità di comunicazione e coinvolgimento che ci saranno utili anche quando riprenderemo l’attività in presenza. Credo che il nuovo anno, che ci aspettiamo molto complesso e problematico sul piano economico e sociale, darà nuova attualità al ‘pensiero lungo’ che ha sempre caratterizzato Partecipare il Presente, espressione dell’impegno ad un bene comune che anima il mondo associativo trevigiano» ha detto il nuovo presidente Bertuola.