Corsa all'ospedale, Antonio nasce in auto con mamma e papà

Erano appena tornati da un pranzo con amici a Padova quando sono iniziate le prime contrazioni. Non pensavano che, da lì a pochi minuti, il loro bimbo sarebbe venuto al mondo ancor prima di arrivare in ospedale.

Come riportato da Qdpnews.it, protagonisti della bella storia a lieto fine sono Franco e Antoaneta, giovane coppia residente a Villa d’Asolo. Sabato pomeriggio, 25 marzo, i due ragazzi si sono diretti verso l'ospedale San Valentino di Montebelluna non appena Antoaneta ha iniziato ad avvertire i primi segnali del parto imminente. Il piccolo Antonio aveva però fretta di nascere: in macchina con loro c'erano la mamma di Antoaneta e la piccola Diana (prima figlia della coppia nata tre anni fa). Arrivati all'altezza di una distributore di carburante papà Franco ha dovuto accostare perché il bimbo stava già per nascere. Mamma Antoaneta è andata nel panico ma il giovane papà ha mantenuto i nervi saldi ed è riuscito a far nascere il piccolo prima dell'arrivo dei soccorsi. Pochi minuti dopo sul posto è arrivata una squadra del Suem di Pieve del Grappa con un’ambulanza che ha trasportato la mamma e il piccolo all’ospedale San Valentino di Montebelluna: stanno già tutti bene e hanno subito ricevuto gli auguri da parte del sindaco di Asolo, Mauro Migliorini. «Benvenuto Antonio, le mie più sincere felicitazioni a mamma Antoaneta e papà Franco. Un plauso - conclude il sindaco - va anche al personale della Centrale Operativa del 118 TrevisoEmergenza e di Pedemontana Emergenza OdV intervenuti sul luogo».