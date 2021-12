In diretta alla radio dalla sala parto: mamma Dalila emoziona l'Italia

Puntata davvero speciale de il "Volo del mattino”, la trasmissione di Radio Deejay condotta da Fabio Volo. Mercoledì 1º dicembre, durante le telefonate degli ascoltatori, in redazione è arrivato un messaggio inviato da Dalila Poloni, 35 anni, residente a Montebelluna. "Ciao sono Dalila e volevo avvisarvi che sono in travaglio".

Fabio Volo, in un primo momento, ha ironizzato sul messaggio ma, dopo pochi minuti, ha chiamato la 35enne per sincerarsi delle sue condizioni. Dalila stava davvero per partorire nel reparto di Ostetricia dell'ospedale di Montebelluna. Ne è uscita una telefonata in diretta di circa sei minuti che ha emozionato migliaia di ascoltatori in tutta Italia. Dal letto d’ospedale Dalila fa fatto sentire anche il battito del cuore del piccolo Giulio. Il nascituro si è fatto a dir poco attendere con oltre 10 ore di travaglio. Decine i messaggi di vicinanza arrivati a Radio Deejay per la futura mamma trevigiana. Da Montebelluna all'Italia intera tutti a fare il tifo per Dalila e il suo piccolo.