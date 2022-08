Parto naturale dopo due cesarei: doppia festa al San Valentino

Quest'anno la settimana di Ferragosto ha portato grandi emozioni al Punto nascite di Montebelluna. Vittoria è il nome scelto da una delle neo-mamme del San Valentino per la sua bimba ed è stata una vittoria, per lei e per il personale che l'ha assistita, averla data alla luce con un parto naturale dopo due precedenti cesarei. Uno splendido regalo per la coppia, che ha festeggiato così il proprio anniversario, e per la mamma che sognava un parto naturale.

Le emozioni non sono finite però con l’arrivo di Vittoria: un'altra coppia ha potuto, infatti, abbracciare il proprio piccolo nato nei giorni scorsi con parto naturale dopo aver avuto altri due figli con cesarei, e altre due coppie, che attendevano entrambe dei gemellini, hanno vissuto le doppie nascite in sala parto e non in sala operatoria. Settimana dunque di grande impegno e soddisfazione per tutti gli operatori del Punto nascita, carichi di entusiasmo e gratificazione, e per i genitori, più che mai felici.