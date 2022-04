Pasqua, gli auguri del sindaco di Treviso: «Recuperiamo amicizie e legami»

«Ritroviamo la Pasqua in un abbraccio, in un "ti voglio bene", in una telefonata, in una giornata trascorsa con le persone che amiamo. Abbiamo bisogno di tornare a dirci le cose, di recuperare quei rapporti che ci sembravano definitivamente incrinati per questioni di principio, idealismi, divisioni». Mario Conte, sindaco di Treviso, ha usato queste parole per augurare una serena domenica di Pasqua ai concittadini trevigiani. Parole di fratellanza e speranza in tempi non facili.

«Oggi comprendiamo più che mai l'importanza di coltivare legami, di dimostrarci solidali e riconoscere l'importanza delle parole - conclude il primo cittadino -. La Pasqua e il suo messaggio di pace, che accomuna tutti noi, credenti e non, si esprime e si rinnova in tutti quei gesti che anche oggi faremo nostri, faranno star bene o daranno conforto a qualcuno. Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie una buona festa».