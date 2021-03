Pasqua, Colmellere (Lega): «Dall'Istituto Beltrame una deliziosa iniziativa di speranza»

La scuola, anche in un momento di difficoltà per gli studenti e per il settore enogastronomico, ha garantito ai ragazzi nuove opportunità di crescita creando il “Delivery di Pasqua”

«Nella giornata di venerdì anche le telecamere Rai hanno valorizzato la splendida iniziativa, carica di speranza, dell’Istituto alberghiero Beltrame. La scuola ha cercato, anche in un momento di difficoltà per gli studenti e per il settore enogastronomico, di garantire ai ragazzi nuove opportunità di crescita creando il “Delivery di Pasqua”. Una opportunità per loro, ma anche per tante nostre aziende - dichiara Angela Colmellere, deputato Lega e Segretario della Commissione Cultura e Istruzione della Camera - Sono onorata di aver incontrato gli studenti delle classi V che stanno realizzando alcune specialità tipiche della tradizione (torte salate, focacce veneziane, pastiera napoletana) in collaborazione con molte aziende del territorio. Complimenti alla dirigente Letizia Cavallini, agli insegnanti ma soprattutto complimenti ai ragazzi per la capacità di andare oltre le difficoltà del momento».