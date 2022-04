Pasqua e Pasquetta al Livelet per un tuffo nella preistoria

Un lungo weekend di festa al Parco Archeologico Didattico del Livelet di Revine Lago, che inizierà con l’archeopomeriggio di domani, sabato 16 aprile, continuerà la domenica di Pasqua con degli speciali laboratori che vedranno i piccoli partecipanti realizzare dei manufatti da portare a casa come ricordo della giornata e terminerà lunedì di Pasquetta con l’apertura straordinaria del parco e altre attività manuali in programma.

Si parte dunque domani pomeriggio con le visite guidate alle palafitte – ancora libero il turno delle 17.15 – e un laboratorio di apprendista ceramista, al momento già al completo, per imparare a manipolare l’argilla e a decorarla con motivi neolitici. Il programma per la giornata di Pasqua prevede invece, oltre alle consuete visite al villaggio palafitticolo, ben due laboratori adatti a tutte le età: “Cartoline Pop up” al mattino dalle 10 alle 13, e “Segni dal passato”, il pomeriggio dalle 14 alle 17. Il primo vedrà i bambini impegnati a realizzare delle cartoline personalizzate del Livelet, mentre il secondo permetterà ai partecipanti di creare delle incisioni rupestri da portare a casa come ricordo.

Il Livelet poi aprirà straordinariamente le porte al pubblico anche il lunedì dell’Angelo, per festeggiare Pasquetta in compagnia di tutta la famiglia in un modo davvero originale. Oltre alla possibilità di effettuare le visite guidate, giocare nel parco giochi e passeggiare lungo le sponde dei laghi, sarà anche possibile prendere parte a due laboratori dedicati agli animali preistorici. Durante il laboratorio del mattino “Gli animali dell’era glaciale” i bambini ricreeranno delle pitture rupestri dedicate alla fauna preistorica, mentre nel pomeriggio i piccoli partecipanti riprodurranno in argilla i primi animali domestici del Neolitico. Per rispettare la tradizione di Pasquetta, il Livelet mette a disposizione tavoli da picnic e postazioni barbecue per pranzare nel verde.

Le attività del sabato sono su prenotazione, mentre la partecipazione alle visite guidate e ai laboratori di Pasqua e Pasquetta va comunicata direttamente in cassa al momento dell’arrivo. La prenotazione è necessaria anche per riservare i tavoli da picnic e le postazioni barbecue, scrivendo in anticipo alla mail segreteria@parcolivelet.it o telefonando allo 0438 21230. Il programma di tutti gli eventi è disponibile, e costantemente aggiornato, sul sito www.parcolivelet.it o sulla pagina Facebook “Parco Archeologico Didattico del Livelet”. Per info e prenotazioni si può contattare la segreteria: Ufficio IAT Conegliano, dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 13, tel. 0438 21230, e-mail: segreteria@parcolivelet.it. Nei giorni di apertura del Parco (domenica e festivi) si può contattare il numero 329 2605713.