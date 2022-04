Binomio pace-guerra, il Vescovo Tomasi interviene in Consiglio Comunale

Nel pomeriggio di oggi è intervenuto in Consiglio Comunale il Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi per condividere un momento di riflessione in vista della Pasqua e alla luce del momento storico che vede la guerra alle porte dell’Europa. Il sindaco ha ringraziato il Vescovo per essere “una guida attenta per tutti noi, sempre pronta a dare parole di sostegno a chi Amministra, in un momento particolarmente difficile, anche dal punto di vista sociale, come quello che abbiamo vissuto”.

“Sono onorato di essere cittadino di Treviso dal 2019. Noi cittadini non pensiamo a quanto sia veramente importante il ruolo delle istituzioni e la delicatezza delle scelte - le parole del Vescovo Michele - Qui in Consiglio Comunale succede qualcosa di importante e in questi giorni mi accorgo quanto in sedi come questa alle parole venga riconosciuta la loro vera importanza. Le parole, qui, vedono realizzata la capacità di generare vita buona per quante più persone possibili. Non sono chiacchiere in un mondo dove purtroppo se ne sentono tante perché agiscono per il bene e nascono da una parola interiore, capacità umana di guardare al reale come collettività; capacità di condividere la narrazione di un vissuto che appartiene a tutta la cittadinanza. La cittadinanza parte da una condivisione di intenti e di valori che poi sono messi a disposizione in atti concreti per la collettività. Sono convinto più che mai che continuare a praticare questo e a custodire luoghi come questo sia il baluardo più sicuro per perseguire i valori della pace. Anche la Chiesa di Treviso si mette a disposizione per questo lavoro comune. La pandemia e la guerra ci hanno fatto capire il bisogno di sostegno reciproco e solidarietà, di sussidiarietà. Abbiamo scoperto e continuiamo a scoprire che senza il faro della dignità umana la società è esposta a forme di disgregazione e all’arbitrio del più forte. La guerra ne è l’esempio più drammatico. Scopriamo il bisogno di istituzioni internazionali che facciano prevalere diplomazia, politica e diritto e che anche a livello locale sono decisive per la democrazia”. Il Vescovo ha ringraziato per il servizio alla comunità, con la “sicurezza che da qui verranno create opportunità per i giovani in modo che questi possano sperare in un futuro di sostenibilità ambientale, sociale, umana”.