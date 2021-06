Castello di Godego, sottopasso al posto del passaggio a livello

La Regione Veneto ha dato il via libera al progetto per la linea ferroviaria Castelfranco-Bassano del Grappa. I lavori in Via Chioggia inizieranno nel 2022: costo totale 11,3 milioni di euro. Il commento dell'assessore De Berti

Via libera al progetto definitivo per la linea ferroviaria Castelfranco-Bassano: il passaggio a livello al chilometro 38+657 nel Comune di Castello di Godego, lungo la strada regionale 245, sarà eliminato e sostituito da un nuovo sottopasso.

L'amministrazione Parisotto è soddisfatta per essere riuscita a mediare tra le istanze dei cittadini e i vincoli tecnico-normativi, raggiungendo un accordo con la Regione per la chiusura del passaggio a livello di via Santa Giustina al posto di quello di via Ca’ Leoncino, notoriamente più trafficato. Questa sostanziale revisione all'ipotesi sottoscritta nel 2018 dalla precedente amministrazione, ha permesso di ottenere anche la realizzazione di una strada di collegamento con via Pagnana per i residenti di via Santa Giustina. Con la chiusura della Conferenza dei servizi è arrivata in questi giorni l'approvazione a procedere con la fase di appalto integrato dell'opera, finanziata da Regione e Rete Ferroviaria Italiana Spa. La fase di appalto, a cura di Rfi, potrà essere avviata nel corso del 2022. L'intervento prevede la soppressione del passaggio a livello di Via Chioggia: un’opera che rientra in un vasto programma di chiusura dei passaggi a livello in tutto il Veneto. Questi interventi hanno l’obiettivo di aumentare i livelli di fruibilità delle infrastrutture ferroviarie ed evitare interferenze tra il traffico veicolare e ferroviario. Nello specifico, l'intervento a Castello di Godego, prevede la realizzazione di una nuova strada e di un sottopasso fuori sede, nelle vicinanze dell'attuale strada regionale 245. Nel progetto è prevista la realizzazione anche di una nuova pista ciclopedonale e di una rotonda all'incrocio con la strada provinciale 139. L'importo totale, stanziato per l'esecuzione delle opere, è di 11,3 milioni di euro. I lavori avranno una durata di 610 giorni, durante i quali verrà sempre garantita la mobilità locale, riducendo al minimo i disagi per il traffico.

«Questo progetto - conclude la vicepresidente e assessore regionale ai Trasporti, Elisa De Berti - è il risultato di un lavoro di squadra, svolto incessantemente dietro le quinte e che oggi, con orgoglio di tutti gli stakeholders, viene portato alla luce. E’ il frutto di mesi di condivisione e confronto, anche e soprattutto con l’amministrazione di Castello di Godego e con quella provinciale di Treviso, che dimostra, ancora una volta, come sia fondamentale unire le forze per il bene comune. Un lavoro che si è dimostrato molto impegnativo, ma nello stesso tempo fruttuoso, a causa della pandemia che però non è riuscita ad arrestare l’importante processo progettuale che ci permetterà di realizzare l’opera tanto attesa».