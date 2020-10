Passante di Mestre chiuso nel weekend in direzione Milano, deviazione in Tangenziale

Passante di Mestre chiuso questo fine settimana e il prossimo, in direzione Milano, per il periodico “pacchetto” di manutenzioni che Concessioni Autostradali Venete effettua annualmente, approfittando del poco traffico e in vista dei freddi mesi invernali. La chiusura del tratto autostradale consente alla Società di svolgere una serie di lavori di manutenzione in un’unica soluzione (risanamenti profondi, verde, pulizie, segnaletica, impianti, etc.), oltre a procedere alle periodiche ispezioni di ponti, sottopassi e viadotti presenti lungo il Passante.

La chiusura è possibile grazie alla presenza di due percorsi autostradali alternativi tra loro (Passante e A57-Tangenziale di Mestre) che consente alla Concessionaria di dirottare il traffico all’interno delle proprie competenze, chiudendo l’intera carreggiata oggetto di lavori, con vantaggi per la sicurezza sia degli operatori che dei viaggiatori, oltre a una maggior scorrevolezza del traffico. Nel primo fine settimana di lavori, il Passante di Mestre verrà chiuso, esclusivamente in direzione Milano, dalle ore 21.00 di venerdì 9 alle ore 6.00 di lunedì 12 ottobre e il traffico in A4 sarà deviato all’altezza di Quarto d’Altino sulla carreggiata ovest della A57-Tangenziale di Mestre, attraverso l’uscita obbligatoria verso la stazione autostradale di Venezia est. Regolare invece il traffico sul Passante in direzione Trieste.

Il fine settimana successivo, da venerdì 16 notte all’alba di lunedì 19 ottobre, con gli stessi orari e salvo condizioni meteo avverse, Concessioni Autostradali Venete provvederà a proseguire i lavori sulla stessa carreggiata, quindi sempre in direzione Milano: anche in questo caso traffico regolare in direzione Trieste. Durante i giorni e gli orari di chiusura saranno chiusi in entrata, in direzione Milano, i caselli di Preganziol, Martellago-Scorzè e Spinea. In caso di rallentamenti e incolonnamenti dovuti alla chiusura prevista, gli utenti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona.

Autovie - lavori e modifiche circolazione in direzione Venezia

Autovie Venete ha programmato nel fine settimana una serie di cantieri all’altezza del casello di Latisana che comporteranno alcune modifiche alla circolazione – in particolare per chi è diretto verso Venezia - senza però determinare alcuna interruzione dei flussi veicolari sull’autostrada A4. Alle lavorazioni già pianificate - comprese nella costruzione della terza corsia - e che si stanno avviando alla conclusione (finitura delle barriere di sicurezza centrali), si aggiungeranno anche gli interventi di risanamento della pavimentazione drenante (in un tratto di circa un chilometro in prossimità delle rampe) realizzata circa 10 anni fa in occasione della costruzione del nuovo casello di Latisana. Le fitte precipitazioni di questi giorni hanno infatti deteriorato il manto stradale e l'intervento non può essere rimandato. Le operazioni procederanno secondo fasi consecutive in modo da garantire sempre due corsie utilizzabili per ciascuno dei sensi marcia. Nella prima fase (dalle ore 01,00 di venerdì 9 ottobre alle ore 04,00 di sabato 10) una delle corsie utilizzabili dai veicoli che procedono in direzione Venezia verrà deviata nell’altra carreggiata. Chi uscirà alla stazione di Latisana dovrà mantenere la corsia più a destra prestando attenzione alla segnaletica.

Durante la seconda fase (dalle ore 04,00 di sabato 10 alle ore 04,00 di domenica 11) le lavorazioni si concentreranno a ridosso delle rampe dello svincolo. Nell’occasione verrà chiuso il casello di Latisana in uscita per chi proviene dalla direttrice Udine – Trieste e in entrata per chi è diretto a Venezia. Pertanto chi proviene da Latisana e dai comuni limitrofi ed è diretto a Venezia potrà entrare in A4 al casello di Portogruaro. Chi proviene da Udine e Trieste, percorre la A4 ed è diretto a Latisana dovrà uscire al casello di San Giorgio di Nogaro. Nessun problema per chi è diretto a Trieste dove saranno attive sabato e domenica le tre corsie.