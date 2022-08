Passaporti, decine di richieste in Questura: orari prolungati

Continuano ad essere tantissime le richieste di rilascio passaporti in provincia di Treviso: per far fronte all'emergenza gli uffici della Questura e il commissariato di Conegliano hanno annunciato una nuova giornata di apertura straordinaria. Giovedì 25 agosto gli uffici saranno aperti dalle ore 15 alle 16.30 per permettere a chi si prenoterà di ottenere o rinnovare il proprio passaporto.

Negli altri giorni della prossima settimana restano comunque confermati anche gli orari di apertura infrasettimanali: lunedì-venerdì dalle 8.30 alle 12, lunedì-mercoledì dalle 15 alle 16. Sul sito della polizia di Stato dedicato al rilascio passaporti si potrà prenotare online il proprio appuntamento per il pomeriggio del 25 agosto. Per evitare assembramenti la Questura chiede ai cittadini di rispettare l'esatto orario di prenotazione. Infine, per i cittadini che hanno urgenza di ricevere il passaporto in tempi più brevi rispetto a quelli normalmente previsti, sarà possibile fissare un appuntamento scrivendo una mail all'indirizzo: uffpassaporti.quest.tv@pecps.poliziadistato.it specificando le motivazioni della richiesta urgente.