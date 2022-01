Onorificenze della polizia locale: tra i premiati il commissario Patrick Rocca

Giovedì 20 gennaio, presso il teatro "La Fenice" a Venezia, dopo la messa solenne nella Basilica di San Marco e l’alzabandiera in occasione delle celebrazioni del santo patrono della polizia locale, San Sebastiano, si è tenuta la cerimonia di consegna delle medaglie d’oro per meriti speciali agli agenti ed ufficiali di polizia locale che si sono distinti in servizio. 29 gli operatori premiati, tra questi anche il Commissario Patrick Rocca, comandante del corpo di polizia locale di Castelfranco Veneto.

Rocca, nel 2019, a seguito di un lungo inseguimento assieme ad altri colleghi aveva intercettato una vettura da giorni segnalata per furti in abitazione nella Marca orientale. Bloccati i malfattori, le successive analisi sulla vettura risultata un vero e proprio clone, avevano fatto partire sei mesi di indagini serrate al termine delle quali è stata scoperta una base in Sicilia dove, insospettabili, commissionavano furti di vetture nel Sud Italia per poi, attraverso abili modifiche e documenti contraffatti, clonarle interamente, fornendo loro una nuova identità uguale in tutto a vetture in uso ad ignari cittadini sparsi per la penisola, da destinare alle attività illecite della criminalità.

Il commento

Il sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon, conclude: «E’ un onore per l’amministrazione e per l’intera città avere tra gli agenti della polizia locale una figura che si è distinta al punto da ricevere la medaglia d’oro per meriti speciali. Congratulazioni e grazie al Comandante Rocca per la sua professionalità e scrupolosità nel portare avanti con dedizione e competenza un ruolo pieno di responsabilità ed insidie, ma anche per la sua capacità di guidare una squadra a completo servizio dei castellani».