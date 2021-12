Ulss 2, il dr. Pavanello è il nuovo coordinatore regionale dell’associazione chirurghi ospedalieri

Il dr. Maurizio Pavanello, direttore dell’unità operativa chirurgia generale dell’ospedale di Conegliano, è stato nominato coordinatore regionale del Veneto, per il triennio 2021-2024, dell’associazione chirurghi ospedalieri italiani (ACOI). L’associazione ACOI da suo Statuto ha come finalità la valorizzazione dell’attività chirurgica nelle strutture ospedaliere e nelle istituzioni sanitarie Italiane, la difesa degli interessi morali, culturali, normativi ed economici della categoria, la promozione e sviluppo della attività scientifica, di ricerca, di aggiornamento professionale e di formazione permanente degli associati anche attraverso la determinazione di programmi annuali di Educazione Medica Continua realizzati in collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche. Inoltre, tra gli scopi è prevista anche l’elaborazione di linee guida e protocolli e la promozione di trials di studio in materia chirurgica anche attraverso la collaborazione con tutte le realtà istituzionali nell’attività di studio e di ricerca scientifica in ambito sanitario.