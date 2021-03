Elezioni comunali a Villorba, Pasquale Scarcia candidato sindaco per il Pd

Il Partito Democratico di Villorba ha svolto in queste settimane un lungo lavoro di ricognizione con tutte le forze politiche e civiche che si potranno presentare alle prossime elezioni comunali.

Il Circolo del Partito Democratico ha scelto il suo segretario, Pasquale Scarcia, come candidato sindaco per rivendicare una posizione identitaria e programmatica sul territorio, come forza politica credibile e organizzata. «Le esperienze del 2016 non permettono di accettare un’ulteriore scelta elettorale dove il Partito Democratico sostenga un candidato esterno a meno che non sia il frutto di un lavoro di sintesi all’interno di una coalizione larga e, quindi, condiviso da tutti - commenta Scarcia annunciando la sua candidatura - Continuiamo a lavorare al progetto di politiche inclusive, innovative e sostenibili che mettano al centro il sostegno alle persone e alle famiglie, a partire da quelle più fragili, un approccio ambientale di sostenibilità rivolto al futuro, una nuova visione di modello produttivo e di valorizzazione del territorio, una comunità creativa e partecipe.

Questi sono i 4 temi sensibili che riteniamo debbano essere posti al centro della programmazione di un’amministrazione che intenda migliorare le condizioni di benessere della collettività e dei singoli, creando sinergie per favorirne la crescita. In questo quadro generale la proposta del Pd vuole delineare un cambiamento che può essere accolto da tutti coloro che si ritrovano in un modello amministrativo alternativo a quello finora adottato dall’attuale amministrazione. Ricreare un senso di comunità, affrontare seriamente e in modo programmatico le difficoltà che alcune fasce di cittadini si trovano a vivere, anche in una fase problematica come la pandemia dovuta al Covid, perseguire l’eco sostenibilità, la tutela dell’ambiente e del territorio, riportare l’amministrazione al servizio dei cittadini. Tutto questo assieme rappresenta il nostro modello di comunità. Abbiamo sempre cercato un dialogo con le altre forze politiche, e continueremo a farlo, offrendo disponibilità all’ascolto, moderazione e serietà, per favorire condivisioni di idee e di programmi - conclude Scarcia - La proposta è rivolta a tutte le forze politiche che vogliono sposare questo progetto politico e amministrativo. Siamo convinti infatti che la nostra comunità chieda con forza un cambio di visione politica, desideri avere un’amministrazione che unisca e che aggreghi lavorando in sinergia con i cittadini. Il lavoro svolto e il consenso ottenuto ci rendono ancor più sicuri che il progetto del Partito Democratico e della candidatura a sindaco individuano la strada migliore per offrire un’alternativa credibile agli elettori di Villorba, un’alternativa con al centro il bene comune».