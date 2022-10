Vedelago elimina le barriere architettoniche di biblioteca e municipio

Un paese più inclusivo, accessibile e senza barriere: è questo lo scopo del Peba, Piano di eliminazione delle barriere architettoniche approvato nell’ultimo consiglio comunale di Vedelago. Uno strumento urbanistico programmatorio e pianificatorio pensato per eliminare le barriere architettoniche ancora esistenti sia all’interno degli edifici pubblici sia sui percorsi urbani.

Il Peba ha come finalità la conoscenza delle situazioni di impedimento, rischio e ostacolo per la fruizione di spazi pubblici per garantire l’accessibilità degli spazi pubblici, al fine di favorire l’integrazione sociale, la sicurezza, la qualità della vita e la mobilità di tutti i cittadini. L’approvazione è il risultato di un percorso complesso che ha visto dapprima incaricato lo studio dell’arch. Roberto Pescarollo per la redazione del Piano e, a seguire, l’attivazione di una forma di consultazione con la popolazione, attraverso un questionario che ha permesso ai soggetti interessati, singoli cittadini o associazioni portatrici di interessi, di segnalare eventuali problematiche nel territorio. I questionari compilati sono stati raccolti e presi in esame mentre il professionista incaricato ha poi eseguito le attività di analisi attraverso sopralluoghi e incontri con tecnici e Amministratori del Comune di Vedelago e mediante l’analisi puntuale dei questionari anonimi raccolti.

I commenti

L'assessore all’urbanistica, Giorgio Marin: «Il monitoraggio ha preso in esame, per la parte edilizia, 74 edifici e le loro arre di pertinenza di cui 45 edifici di proprietà comunale e 29 di interesse pubblico e 112 parcheggi rilevati di cui 47 a Vedelago e gli altri nelle frazioni e per la parte urbana 46,3 Km di percorsi e 205 attraversamenti pedonali. ll successivo approfondimento ha evidenziato come - per eliminare completamente le barriere architettoniche a Vedelago - siano necessari 1 milione 210mila euro di cui 678mila euro per la parte edilizia (di cui 377mila euro per interventi considerati prioritari) e 531mila euro per la parte urbana (di cui 326mila euro per 6 interventi considerati prioritari). A breve partiranno i lavori per il rifacimento della facciata del municipio che comporterà una spesa di 170mila euro. Con l’occasione contiamo di avviare anche qualche intervento di abbattimento delle barriere architettoniche anche del municipio rendendolo così oltre che esteticamente più bello, anche più accessibile».

Conclude il sindaco, Cristina Andretta: «Sapevamo già che esistevano delle difficoltà. Chi vive il territorio ne conosce molte di criticità soprattutto coloro che nella quotidianità le vivono direttamente. In questi anni, infatti, non sono mancate le segnalazioni a volte bonarie e altre più “decise”. E’ sempre stato imbarazzante dover rispondere su questo tema perché la volontà sarebbe stata quella di intervenire subito, su tutto, senza far attendere. Siamo tutti persone e quindi capiamo quanto siano importanti questi interventi. Di fatto, però, ti scontri con quel famoso iter che ormai abbiamo imparato e che conosciamo, quell’iter burocratico e allora possiamo dire che il Peba è uno strumento fondamentale. Da qui si parte in termini programmatori e l’impegno, non solo nostro e di questo ne sono convinta, sarà quello di stanziare delle somme anno dopo anno per arrivare al totale esaurimento delle barriere. Senza contare che grazie al Peba aumentano le possibilità di aggiudicarsi i bandi per interventi legati all’abbattimento delle barriere architettoniche. Abbiamo ragionato per classi di priorità ritenendo oramai improcrastinabile l’intervento di adeguamento della biblioteca comunale che avrà un costo di 195.800 euro e che permetterà di rendere la struttura finalmente Accessibile anche ai disabili con la realizzazione di un ascensore e la riqualificazione dell’impianto di climatizzazione invernale ed estiva. A seguire, nell'annualità 2023 questa Amministrazione comunale ha in previsione la realizzazione di un nuovo ascensore presso le scuole medie e avanti con tutto ciò che è previsto e non solo perché si potrà anche aggiornarlo in base alle nuove esigenze».