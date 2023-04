Pedemontana, apre l'innesto con l'A27: «Ultimi 12 chilometri entro l'estate»

L'innesto tra la Superstrada Pedemontana Veneta e l'A27 è finalmente realtà: giovedì 6 aprile il taglio del nastro alla presenza del Governatore del Veneto, Luca Zaia, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. L'innesto, della lunghezza di circa due chilometri (66 milioni di euro il costo), sarà aperto dalle ore 18 di oggi e consentirà di percorrere il tratto da Pordenone a Bassano del Grappa in un'ora e cinque minuti e Portogruaro-Vicenza in un'ora e venti minuti.

Per l'occasione sono arrivate al casello di Spresiano centinaia di persone tra autorità, politici ed imprenditori locali. La cerimonia è iniziata con un video riassuntivo dedicato ai lavori per l'innesto tra Pedemontana e A27. In platea presente l'intera giunta regionale con gli assessori Caner, Bottacin e Lanzarin, molti politici locali anche di Fratelli d'Italia come il senatore Luca De Carlo e decine di sindaci trevigiani da Marco Della Pietra (Spresiano) a Mario Conte (Treviso), passando per tutti gli amministratori dei comuni attraversati dalla Pedemontana. Tra gli imprenditori Remo Mosole e Domenico Dogliani, presidente della Superstrada Pedemontana Veneta. Dopo il video iniziale è stato il turno degli interventi delle autorità. «L'emozione è davvero incredibile - ha esordito il sindaco Marco Della Pietra -. Siamo quasi arrivati al completamento dell'opera e quando ci saremo potremo dire di aver fatto davvero qualcosa di storico, alla faccia dei criticoni. Poteva essere una grande opera incompiuta ma oggi siamo qui a inaugurarne un altro tratto fondamentale. Voglio dedicare l'inaugurazione di oggi a Silvano Vernizzi, l'amministratore delegato di Veneto Strade mancato a 69 anni per un male incurabile. Quella di oggi - conclude - è senza dubbio un'inaugurazione storica ma, da sindaco di Spresiano la mia speranza è quella di vederne presto anche un'altra, quella per il completamento del Velodromo di Spresiano».

Il Governatore Luca Zaia ha preso la parola subito dopo: «Inizierei da alcuni numeri: la Pedemontana è la più grande infrastruttura in cantiere oggi in Italia. Oltre 2 miliardi di opere, 94,5 chilometri di infrastruttura e 68 chilometri di strade secondarie che hanno implementato e migliorato il traffico locale. Quella di oggi è la sesta inaugurazione sulla Pedemontana che chiude un blocco di 82 chilometri su 94,5. Mancano quindi 12,5 chilometri che saranno completati entro l'estate 2023. Il casello di Montecchio non abbiamo potuto realizzarlo ma ce lo dovrà consegnare Autostrade per l'Italia. Il traffico, dall'inaugurazione del primo tratto, è triplicato. Lo scorso 10 marzo 33mila veicoli hanno percorso la Pedemontana, un'opera strategica per collegare il Nordest e abbattere i tempi di percorrenza. Gli effetti si vedranno al nono anno dall'apertura. Sui pedaggi - ha concluso Zaia - la Pedemontana ha le tariffe più basse tra le nuove infrastrutture nazionali».

Matteo Salvini ha chiuso gli interventi di giornata dedicando l'inaugurazione odierna a Silvio Berlusconi, l'ex premier è ricoverato a Milano in gravi condizioni: «Essere a capo di questo Ministero è una sfida importante - ha esordito -. Stiamo lavorando per strade sempre più sicure: 3100 morti all'anno in incidenti a livello nazionale sono un dazio che non possiamo continuare a pagare. Ci vuole massima attenzione alla sicurezza stradale, partendo già dalle scuole. L'Italia ha bisogno di opere pubbliche, dopo la Pedemontana qui nella Marca il prossimo obiettivo sarà il quarto lotto della Tangenziale di Treviso» conclude.