Pedemontana, Zaia: «Pedaggio più basso tra le nuove autostrade»

Giornata storica, giovedì 6 aprile, al casello di Spresiano dov'è stato inaugurato l'innesto tra la Superstrada Pedemontana Veneta e l'autostrada A27 Venezia-Belluno. Un tratto di due chilometri che verrà aperto al traffico dalle ore 18 e consentirà di viaggiare, una volta dopo che l'opera sarà completa, da Treviso Nord a Montecchio in soli 50 minuti.

Al taglio del nastro erano presenti il Ministro Matteo Salvini e il Governatore del Veneto, Luca Zaia, entrato subito nel merito delle tariffe per i pedaggi. Dodici euro il prezzo che deve pagare chi percorre l'intero tratto della Pedemontana aperto fino ad oggi. Zaia però spiega: «Delle nuove autostrade in Italia la Pedemontana è quella con le tariffe più basse. I pedaggi saranno rivisti ad opera conclusa» spiega il Governatore, soddisfatto per il raggiungimento del picco di 33mila veicoli nella giornata del 10 marzo scorso. «La buona notizia - aggiunge - è che il traffico è triplicato dalla prima inaugurazione della Pedemontana e in media viaggiamo sempre intorno ai 30mila transiti giornalieri». Ora per completare l'opera mancano 12,5 chilometri fino al casello di Montecchio che dovà essere realizzato da Autostrade e non da Regione Veneto. «Contiamo di completare gli ultimi 12 chilometri entro l'estate - conclude Zaia -. Il casello di Montecchio purtroppo non dipende da noi ma i lavori sono in corso ed entro fine anno dovrebbe essere pronto».