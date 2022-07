Pedemontana: «Da Treviso a Montebelluna in otto minuti per 2,5 euro»

Taglio del nastro venerdì mattina, 8 luglio, per il nuovo tratto della Superstrada Pedemontana Veneta da Montebelluna a Spresiano. Il collegamento, lungo 14 chilometri, costerà 2.50 euro di pedaggio.

«Un sogno che diventa realtà - le parole del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia -. Grazie al lavoro del concessionario, della Regione, delle istituzioni, delle amministrazioni e ovviamente degli operai oggi possiamo celebrare la realizzazione di questo nuovo tratto ed entro l’anno consegnare ai cittadini un’opera totalmente conclusa. Lo facciamo con grande orgoglio, perché collega i territori che finora erano difficilmente raggiungibili. Per fare solo un esempio tra Bassano e Treviso Nord ci vogliono appena 20 minuti, tra Spresiano e Vicenza 40 e, da Treviso a Montebelluna, ci si impiegherà solo 8 minuti con un grande risparmio di tempo e carbutante» conclude il Goernatore. La Pedemontana, con i suoi 94 chilometri di lunghezza, 14 caselli e un tempo medio di percorrenza pari a 50 minuti, rappresenta una rivoluzione in termini di viabilità, una sfida che continua però ad essere criticata da molti. Il bacino di popolazione nei comuni attraversati dalla superstrada è pari a oltre 900mila persone.

I commenti

Le polemiche, soprattutto sui pedaggi, non sono mancate: «Per rendere davvero vantaggiosa e utile questa superstrada, Zaia pensi a tagliare i pedaggi per pendolari, artigiani, commercianti che sono già gravati dall'aumento del carburante e non possono sostenere le tariffe più costose d'Italia». A dirlo il consigliere regionale del Pd Veneto, Andrea Zanoni, nel giorno dell'inaugurazione del casello di Spresiano, con l'apertura del tratto della Superstrada Pedemontana Veneta fino a Montebelluna. «Nel tempo, più l'opera è avanzata e più è indietreggiata ogni ipotesi di esenzione. Inizialmente, nella prima convenzione col concessionario, questa era prevista per tutti i cittadini residenti nei Comuni interessati dal tracciato. E fu proprio questa la condizione determinante per l'accettazione del percorso da parte delle comunità. Esenzioni che nella seconda concessione vennero previste solo per giovani e anziani oltre una certa età, per poi sparire definitivamente con la terza convenzione, nel 2017 sotto la Giunta Zaia. Insomma, una retromarcia beffarda. Rispetto e lealtà nei confronti dei territori - conclude Zanoni - richiederebbero meno vetrine e palcoscenici e una scelta netta per l'introduzione delle esenzioni promesse in origine».

«L'inaugurazione del casello di Spresiano per la Pedemontana è una buona notizia, ma è ancora un risultato intermedio. Solo quando saranno completate le due “appendici” esterne: a ovest, in provincia di Vicenza verso l’A4 a Montecchio Maggiore e a est, nella Marca, con l’ultimo tratto di raccordo con l’A27 nel comune di Spresiano, si potranno valutare a pieno la funzione e l’utilità di questo enorme investimento. Ad oggi balza agli occhi, e si fa sentire sul portafoglio, in particolare, l’elevato costo del pedaggio. Per questo la posizione di Casartigiani sull’opera rimane di vigile attendismo» aggiunge il direttore di Casartigiani, Salvatore D’Aliberti.

«Il completamento dell’opera è sempre più vicino: la prossima tappa sarà il collegamento con l’A27 nell’area di Treviso Nord, atteso entro fine anno - conclude il viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli -. È emozionante toccare con mano i progressi fatti in questi mesi. Progressi per nulla scontati considerata l’impennata dei prezzi di materiali e carburanti che sta mettendo a dura prova i settori dei lavori pubblici e delle costruzioni. Oggi ci guardiamo indietro e possiamo dire con soddisfazione di avere fatto tanta strada. Il Governo c’è e sta facendo la sua parte a supporto di imprese e stazioni appaltanti, consapevole del ruolo rivestito da infrastrutture moderne, efficienti e sicure per il rilancio del Paese».