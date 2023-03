Innesto con la Pedemontana, A27 chiusa in direzione Belluno

I lavori per il completamento dell'innesto tra la Superstrada Pedemontana Veneta e l'A27 Mestre-Belluno non sono ancora stati completati, sarà necessario chiudere il tratto compreso tra Treviso nord e Conegliano Veneto in direzione Belluno per un'altra notte dalle ore 22 di lunedì 13 marzo alle 6 di martedì mattina.

Ai viaggiatori in transito verso Belluno si consigliano i seguenti itinerari: per chi proviene da Treviso, percorrere la Pontebbana verso Conegliano e la SP15 ed entrare sulla A27 alla stazione di Conegliano. Per chi è in transito sulla A27, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Treviso nord, potrà immettersi sulla SP92, proseguire sulla Pontebbana verso Conegliano per rientrare sulla A27 da lì. Per chi proviene dalla SP102, infine, percorrere la SP92 e la SS13 Pontebbana, in direzione Conegliano, immettersi sulla SP15 ed entrare sulla A27 al casello di Conegliano.