Pedemontana, Zaia: «A febbraio l'apertura dell'innesto con l'A27»

Slitta di qualche giorno l'apertura dell'innesto tra la Superstrada Pedemontana Veneta e l'A27. «Problemi burocratrici» come li ha definiti il presidente Luca Zaia, hanno portato la Regione Veneto a posticipare l'apertura del nuovo tratto prevista per fine gennaio.

Lunedì 23 gennaio Zaia ha tenuto un nuovo punto sul cronoprogramma dei lavori: «L'innesto con l'A27 in zona Treviso Nord è concluso, stiamo attendendo le autorizzazioni e i collaudi ma l'inaugurazione avverrà entro febbraio. In primavera apriremo invece il tratto fino a Montecchio (compresa la galleria di Malo). A fine estate 2023 l'apertura del casello autostradale di Montecchio (di competenza di Autostrade per l'Italia) che porterà al completamento dell'opera» conclude il Governatore.