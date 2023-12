Pedemontana, inaugurato l'ultimo tratto: «Opera che ridisegna il Veneto»

La Superstrada Pedemontana Veneta è completa: da domani, venerdì 29 dicembre aprirà al traffico anche l'ultimo tratto, lunga circa 22,3 chilometri dal casello di Malo a quello di Montecchio Maggiore Sud.

Il tratto inaugurato giovedì 28 dicembre alla presenza del Governatore Luca Zaia e del Ministro dei trasporti, Matteo Salvini, attraversa i comuni di Malo, Isola Vicentina, Cornedo Vicentino, Brogliano, Castelgomberto, Trissino, e Montecchio Maggiore ed è caratterizzata da due gallerie naturali: "Sant'Urbano" (Km. 1,6) e "Malo" (km 6,4). Per completare definitivamente l’itinerario di collegamento fra la A27 “Venezia Belluno” e la A4 “Venezia Milano” rimangono ora da completare i lavori di interconnessione con la A4 a Montecchio Maggiore, la cui competenza è della Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa. L’apertura dell’interconnessione è prevista entro il mese di marzo 2024 da e per la direzione Milano ed entro il mese di aprile da e per la direzione Venezia.

I commenti

«Il pensiero e ringraziamento di tutti noi - ha detto il Governatore Zaia - va oggi a tutte le maestranze e le imprese che hanno permesso questo risultato. E voglio ricordare in particolare Salvatore La Ganga, l’operaio di 53 anni travolto nell’aprile del 2016 da una frana improvvisa nella galleria in corso di escavazione fra Malo e Castelgomberto.

La Pedemontana che inauguriamo oggi è un esempio di efficienza, di sostenibilità e rispetto ambientale. È frutto degli sforzi di chi non ha voluto un’“incompiuta” in Veneto, ma si è battuto per consegnare alla nostra gente un’infrastruttura moderna, efficiente, superando burocrazia e ostacoli. Con un cantiere effettivo di lavori durato davvero poco: partito nel 2017, nonostante lunghi mesi di Covid, si è concluso dopo sei anni. Abbiamo realizzato 168 chilometri totali di nuova viabilità: 94,5 km di infrastruttura autostradale - il 70% della quale interrata – ed oltre 68 km di nuovi collegamenti a fruizione totalmente gratuita per i nostri Comuni. Grazie ai lavori sono stati realizzati 16 tra viadotti e ponti, due gallerie naturali e 16 artificiali. Siamo davanti a un’opera che ridisegna il Veneto e il modo di percepire le distanze nella nostra regione».