Superstrada Pedemontana, venerdì apre il collegamento con l'A4

Da venerdì 3 maggio la Superstrada Pedemontana Veneta sarà collegata all'autostrada A4: alle ore 11 l'inaugurazione del raccordo di Brendola, nel Vicentino, che eviterà i rallentamenti nella viabilità ordinaria nell'area di Montecchio. Grazie a questa interconnessione, utilizzando sempre e solo la Pedemontana si potrà andare direttamente dall'A27 Belluno-Venezia all'A4 evitando di transitare per Mestre, Padova e Vicenza. L'apertura del casello autostradale a Montecchio Maggiore, di competenza di Autostrade per l'Italia, è invece stata fissata per il mese di giugno.