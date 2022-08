Da Pederobba 180 mila euro per la valorizzazione del Monfenera e della casera comunale

Un progetto coordinato dal Comune di Pederobba in sinergia con la Banda Musicale di Pederobba porterà sul territorio oltre 180 mila euro di investimento destinato della casera comunale in gestione all’associazione. “Un risultato che premia il territorio ed il lavoro che abbiamo svolto da mesi” commenta soddisfatto l’Assessore Fabio Maggio. I fondi arrivano dalla Missione 1 del PNNR, precisamente quelli afferenti alla Missione 2 “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” e saranno destinati alla ristrutturazione e valorizzazione di una vecchia casera di proprietà del Comune di Pederobba sulle pendici del Monfenera ed alla valorizzazione del bosco che la circonda. L’edificio, oggi in gestione alla Banda Musicale di Pederobba, necessitava di interventi profondi.

“I nostri volontari - spiega il Presidente della Banda Davide Zammuner - si sono per anni presi cura della Casera comunale e come associazione lì abbiamo anche organizzato diverse attività. Purtroppo, il tempo e l’usura rischiavano di rendere inservibile l’edificio. Questa opportunità gli ridarà una nuova vita.” Così dal Comune l’idea di partecipare all’opportunità offerta dal PNNR. "Come amministrazione comunale - spiega Maggio - siamo da sempre attenti alla valorizzazione del nostro patrimonio rurale e della nostra montagna che per noi sono una priorità, specie oggi dopo il riconoscimento UNESCO. Così, quando si è palesata questa opportunità” continua “abbiamo subito pensato potesse essere l’occasione giusta. Ringrazio la Banda Musicale che si conferma un’associazione da sempre attenta al territorio.”

Ma cosa prevede nel dettaglio il progetto cui hanno pensato Banda Musicale e Comune di Pederobba? “Il progetto presentato - afferma Maggio - intende valorizzare il sito esistente attraverso il miglioramento dell'accesso e della viabilità, il recupero di alcuni caratteri dell'edificio storico e nel sedime della vecchia stalla la riproposizione del volume esistente, la riqualificazione degli spazi esterni e la manutenzione del bosco. L'intervento ha l’obiettivo di restituire alla fruizione pubblica regolata un edificio e un sito dove troveranno sede servizi a beneficio della fruizione educativa, culturale e turistica.”