Pederobba, arte a cielo aperto: annunciato il sesto murales

Con grande entusiasmo, l'amministrazione comunale di Pederobba annuncia la prossima realizzazione di un sesto splendido murales che verrà realizzato sempre ad opera dell’artista Montagner Diego di Montebelluna che saprà donare un altro tocco di colore e vivacità al paese. Questo progetto, nato grazie al contributo ottenuto dal bando regionale del "Distretto del Commercio", rappresenta un passo importante nella valorizzazione delle realtà industriali e commerciali del territorio. L'obiettivo principale è quello di trasformare Pederobba in una vera e propria galleria pittorica a cielo aperto, creando un'attrattiva unica per i visitatori e contribuendo a rafforzare l'identità culturale del nostro territorio.

«Siamo convinti – afferma il sindaco Marco Turato - che questo progetto avrà un impatto positivo sul nostro paese, incrementando il turismo e creando nuove opportunità di sviluppo. Invitiamo tutti i cittadini a visitare i murales e a immergersi nella bellezza e nella ricchezza culturale di Pederobba. Sono stati, infatti, già realizzati 5 splendidi murales e Pederobba è diventata così un paese pieno di colore. L’artista incaricato, Diego Montagner di Montebelluna, ha saputo realizzare magistralmente opere d’arte dal più piccolo murales di 6 metri quadrati ai ben 180 metri quadrati del più grande».

Il primo murales “sportivo” è stato realizzato a Pederobba presso lo spogliatoio del campo sportivo dove viene valorizzato l’attività del calcio. Si è proceduto, con una seconda opera presso magazzino comunale, dando una nuova veste con la riproduzione di una bambina che apre il muro, come se fosse una tenda, per mostrare la Garzaia di Pederobba e la splendida natura circostante. Un terzo murales è stato realizzato su una cabina dell’Enel in Zona Industriale nell’area del pattinodromo dove è stata dipinta una “leggiadrissima” pattinatrice che riesce ad incantare il passante.

Una quarta opera, è stata realizzata sempre in una cabina Enel, presso il magazzino dei prodotti tipici in zona industriale e in questo caso si è voluto incrociare imprenditoria e arte. È stata infatti coinvolta una giovane imprenditrice del territorio Federica Bailo, che ha presentato un suo bozzetto al ‘Gruppo Enel – Infrastrutture e Reti Italia’ e sempre l’artista Montagner Diego ha riprodotto magistralmente la foto che immortala, in maniera quasi reale, il prodotto tipico di Pederobba il marrone del Monfenera. Una quinta opera è stata realizzata nello spogliatoio del campo sportivo della frazione di Covolo di Pederobba. L’opera raffigura una bambina che tiene in mano un soffione che, a sua volta, sembra quasi avere luce propria, come fosse una torcia che schiarisce ricordi e bellezza del nostro fiume Piave.

« In questi giorni - conclude Turato - abbiamo ottenuto l’autorizzazione da parte di Enel distribuzione. Si provvederà trasformare la torre di cabina enel che si trova a Covolo in via G. Matteotti vicino alla realtà commerciale “Famila”. Questa di Covolo è l’ultima di una serie di opere di un ambizioso piano che ha l'obiettivo di riqualificare e valorizzare alcune aree del nostro territorio. Continueremo su questa strada, perché il nostro Comune possa essere accattivante, anche da questo punto di vista, per le persone che verranno a Pederobba per visitare i nostri luoghi».