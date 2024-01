Pederobba, medaglia d'oro al valore civile dal presidente Mattarella: «Un onore»

Una notizia straordinaria è arrivata da Roma nella mattinata di giovedì 4 gennaio: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha assegnato al Comune di Pederobba la medaglia d’oro al merito civile con specifico decreto emesso a seguito della valutazione della Commissione competente.

Le motivazioni

Pederobba era stata uno dei luoghi simbolo del teatro bellico della Prima Guerra Mondiale. Il sindaco Marco Turato si è adoperato fortemente per sostenere e avvalorare la richiesta puntualmente rinnovata nel tempo dal Comune, recandosi personalmente a Roma integrando il significativo dossier con sempre più corposa documentazione storica per la valutazione da parte della competente Commissione nominata con Decreto Presidenziale su proposta del Ministero dell'Interno. I componenti della Commissione hanno esaminato la documentazione ricca di relazioni, testimonianze e report fotografici addivenendo al giudizio di meritevolezza della medaglia d’oro al valor civile al Comune di Pederobba con specifico decreto sottoscritto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con le seguenti motivazioni «Durante il primo Conflitto Mondiale Pederobba fu teatro di violenti scontri che causarono la morte di numerosi cittadini e la distruzione dell’abitato. La popolazione, costretta allo sfollamento e all’evacuazione, nonché all’abbandono di tutti i beni personali, dovette trovare rifugio in zone più sicure, tra stenti e dure sofferenze. I sopravvissuti seppero reagire, con dignità e coraggio, agli orrori della guerra ed affrontare, con il ritorno alla pace, la difficile opera di ricostruzione. Mirabile esempio di sacrifico ed amor patrio».

I festeggiamenti

La medaglia d’oro comparirà sul gonfalone del Comune accanto a quella d’argento già presente. Il sindaco Marco Turato, particolarmente emozionato per aver già ricevuto lo scorso settembre la medaglia d’argento riconoscimento dei molteplici ed eccezionali atti di coraggio e virtù civica vissuti a Pederobba durante la Seconda Guerra Mondiale, ha voluto ringraziare sentitamente il Presidente Mattarella per aver riconosciuto la medaglia d’oro alla Comunità di Pederobba quale esempio dimostrato di valore civile e di amor patrio durante il Primo Conflitto Mondiale. Il Comune si sta già adoperando per organizzare una dovuta e solenne cerimonia alla quale auspica la più ampia partecipazione per un evento di così grande rilievo storico per l’intera comunità.

Il commento di Zaia

«A nome di tutto il Veneto ringrazio il Presidente Mattarella per la sensibilità e l’attenzione dimostrate nell’assegnare a Pederobba questo prestigioso riconoscimento - le parole del Governatore, Luca Zaia -. La storia, attraverso la medaglia d’oro al valor civile, ha reso definitivamente onore a Pederobba, i cui cittadini sopportarono con immenso coraggio i violenti scontri durante la Prima Guerra Mondiale, ne subirono le atroci conseguenze in termini di morti, feriti ed evacuazioni, ma seppero reagire e realizzare l’opera di ricostruzione al termine del conflitto. I Pederobbesi di allora - aggiunge Zaia - diedero prova di uno straordinario coraggio durante il conflitto e di grandissimo senso civico quando, appena finito, si rimboccarono le maniche e iniziarono a ricostruire quel piccolo gioiello che è oggi Pederobba. Incarnarono, allora, lo spirito indomito dei veneti, che tutt’ora non è cambiato e ci consente di primeggiare in tanti aspetti della vita sociale ed economica dell’intero Paese».