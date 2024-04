Inaugurata la nuova pista ciclabile di Onigo: «Un'opera straordinaria per la cittadinanza»

Con una cerimonia ufficiale che si è svolta martedì mattina, 23 aprile, è stata inaugurata la nuova pista ciclabile Traversagna ad Onigo. Un'opera molto attesa dalla cittadinanza e che rappresenta un importante passo avanti nella mobilità sostenibile del comune. Alla cerimonia, oltre al progettista ing. Alberto Dassie’, erano presenti il Sindaco di Pederobba, Marco Turato, l'Assessore ai Lavori Pubblici, Doriano Stanghellini, e il sindaco Claudio Sartor in rappresentanza della provincia di Treviso.

«Siamo davvero felici di poter finalmente inaugurare questa nuova pista ciclabile, ha dichiarato il Sindaco Marco Turato. Si tratta di un'opera molto importante per il nostro territorio, che renderà più sicuro e piacevole muoversi in bicicletta in sicurezza».

«La pista ciclabile, ha aggiunto l'Assessore ai Lavori Pubblici Doriano Stanghellini, lunga 994 metri e vede il collegamento della pista ciclabile di Via G.D’Annunzio con quella di Via Cavallea a nord, verso il centro di Onigo, e a sud con la pista ciclabile verso Cornuda creando così un importante anello che permetterà al cittadino di percorrere in sicurezza sia a piedi che in bicicletta il nostro splendido territorio comunale. Realizzare questa pista ciclabile – continua l’Assessore Stanghellini - non è stato facile. Abbiamo dovuto superare diverse difficoltà, ma grazie al lavoro di squadra di tutti gli attori coinvolti siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo. Il lavoro ha previsto un costo di 920.000 € di cui 250.000 coperti da contributo da parte della provincia di Treviso, e i restanti 670 mila sono stati finanziati con il bilancio comunale. L’intervento è stato assegnato alla ditta aggiudicataria Edilstrade Massarotto S.R.L. di Villorba.

E’ un’opera attesa da anni, continua l’assessore Doriano Stanghellini - considerato l’intenso flusso di persone che durante il giorno usano questo tratto di strada. Con un ulteriore stanziamento di 70,000 € abbiamo inserito anche lungo tutto il tratto della pista, una adeguata illuminazione a led, affichè possa essere fruibile in sicurezza anche nelle ore serali.

«Desidero ringraziare – conclude il Sindaco Marco Turato – l’assessore Stanghellini, l’ufficio lavori pubblici per il lavoro svolto, i proprietari dei terreni e il progettista l’ing. Alberto Dassiè dello studio Studio 3 di Treviso per essere riusciti magistralmente a far diventare realtà una grandiosa opera fruibile da tanti cittadini, è un regalo per tutti i cittadini dove si potranno realizzare delle biciclettate, passeggiate in sicurezza. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di continuare nei prossimi anni ad investire nella mobilità sostenibile, con l'obiettivo di realizzare una rete di piste ciclabili che copra tutto il territorio comunale».