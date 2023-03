Pediatria del Ca' Foncello, 40mila euro per il nuovo servizio di polisonnografia

Cure migliori e all'avanguardia per i baby pazienti della nuova Cittadella della Salute di Treviso: a renderlo possibile la donazione di 40mila euro consegnata lunedì 6 marzo da Conad al reparto di Pediatria dell'ospedale Ca' Foncello. I soldi ricevuti consentiranno di attivare il servizio di polisonnografia nel nuovo reparto pediatrico della Cittadella.

Di cosa si tratta

La polisonnografia è un esame specialistico, non di routine, con indicazioni precise ma fondamentale per registrare simultaneamente parametri multipli (frequenza cardiaca, flusso aereo, saturazione di ossigeno, elettroencefalogramma, elettromiogramma) nelle ore di sonno dei bambini. Dotata di telecamera a infrarossi, la polisonnografia consente di valutare i movimenti del bambino durante il sonno e correlarli ai parametri registrati. Le indicazioni principali di utilizzo riguardano bimbi con apnee ostruttive del sonno, ipoventilazione polmonare, anomalie cranio facciali, episodi di Brue (apnee dei lattanti), bambini con necessità di ventilazione. La polisonnografia permetterà, anche, di migliorare la cura di pazienti affetti da fibrosi cistica, ex-prematuri con broncodisplasia, per migliorare le indicazioni alla adenotonsillectomia, di fare programmi di ventilazione centrati sul paziente, di studiare bambini con epilessia difficile. Grazie alla donazione di Conad il progetto prevede anche la formazione di due medici Ulss 2 e la condivisione con tutti i reparti pediatrici aziendali. Il servizio sarà disponibile da quest'anno nel nuovo reparto della Cittadella della Salute e, una volta a regime, saranno una cinquantina all'anno i neonati che potranno beneficiarne.

I commenti

«La somma è stata raccolta nell’ambito dell’iniziativa solidale "Con tutto il cuore, colleziona gesti d’amore", realizzata in partnership con Goofy by Egae e attivata a fine 2022 nei punti vendita Conad - spiegano il presidente di Dao, Ezio Gobbi, e il direttore operativo di CIA, Valentino Colantuono -. L’iniziativa ha permesso, complessivamente, la donazione di oltre 2,2 milioni di euro a favore di 25 ospedali italiani e dei loro reparti pediatrici. Per noi di Conad si tratta di attività per promuovere buone pratiche sostenibili e supportare attivamente le nostre comunità. Essere vicini alle persone è parte del Dna di Conad: lo facciamo con gesti semplici, concreti e quotidiani, come questo, e contando sul prezioso supporto di clienti e di tutti i soci che con il loro lavoro si impegnano a garantire il benessere dei nostri territori».

«Ringrazio Conad per la sensibilità e la generosità dimostrata nei confronti della nostra Azienda, e della Pediatria in particolare – conclude il direttore generale Ulss 2, Francesco Benazzi -. Grazie infatti ai 40mila euro donati da Conad sarà attivato, dall’Unità operativa di Pediatria del Ca’ Foncello, un servizio di polisonnografia rivolto agli utenti pediatrici di tutta l'azienda sanitaria e che potenzialmente potrà essere destinato anche ai bambini di altre Ulss del Veneto, vista la scarsità di reparti pediatrici in grado di eseguire questa tipologia di indagine, altamente specialistica».