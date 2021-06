Pedibus di Levada: due bambine camminano ben 112 km

“Il progetto Pedibus – ha dichiarato il Sindaco Paola Roma - svolge un ruolo fondamentale nel rapporto intergenerazionale: genitori e figli a scuola insieme, a piedi, hanno la possibilità di condividere un tratto di strada mentre i ragazzi hanno l’opportunità di confrontarsi tra pari. Noti sono gli effetti positivi dell’attività motoria e del camminare: muoversi a piedi rappresenta un fattore di miglioramento della qualità della vita: aumentando il movimento quotidiano si ha un beneficio fisico ma anche psicologico perché lo stare insieme permette di socializzare con gli altri bambini. Bravi davvero a tutti quei bambini che con il sole ma anche con il freddo e la pioggia sono andati a piedi tutto l’anno e ringrazio i genitori che anche nell’edizione 2020 – 2021 hanno accompagnato i bambini del Pedibus di Levada”

“E’ positivo il bilancio di quest’anno scolastico – ha dichiarato Fabio Bottan – referente del progetto Pedibus per la frazione di Levada. 17 sono stati i bambini che hanno usufruito di tale servizio e 7 i genitori accompagnatori che hanno dato la loro disponibilità”. “Andare a scuola a piedi - ha dichiarato il Dirigente Scolastico Raffaella Contrafatto - fa bene alla salute e all’ambiente, oltre a costituire un importante segnale di attenzione verso la natura in quanto contribuisce alla riduzione del traffico veicolare. Ringrazio le famiglie che hanno creduto nell’iniziativa e tutti gli studenti che con determinazione hanno camminato durante tutti i mesi di questo particolare anno scolastico, in cui la pandemia ha reso necessaria l’adozione di particolari protocolli di sicurezza”.

Durante l'anno scolastico 2 bambine si sono distinte per aver raggiunto un massimo di 160 presenze, ed una ha “camminato” ben 112 km. La linea ha percorso complessivamente 625 km. Nel corso di una breve cerimonia il Sindaco Paola Roma e due insegnanti della scuola primaria di Levada, su delega del Dirigente Scolastico, hanno consegnato agli studenti un attestato di partecipazione ed un gadget.