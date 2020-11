Assemblee Permasteelisa: «Non si escludono forme di protesta»

Grande partecipazione e tanta preoccupazione da parte dei lavoratori Permasteelisa. Questa la fotografia delle assemblee che Fiom Cgil e Fim Cisl hanno tenuto nel corso della giornata di oggi, lunedì 23 novembre, con i lavoratori di Permasteelisa.

Il piano presentato dall'azienda non più tardi di qualche giorno fa aveva fatto scattare l’allarme delle sigle di categoria relativamente all’annuncio di 150 esuberi nel solo polo produttivo di Vittorio Veneto. Non hanno aspettato i sindacati nel convocare le assemblee del personale per esporre la situazione e tracciare percorso. «Un percorso che guarda al confronto serio e determinato con l'azienda per garantire i livelli occupazioni e che non esclude - fanno sapere i segretari generali Enrico Botter (Fiom Cgil) e Alessio Lovisotto (Fim Cisl) - un’eventuale stato di agitazione e l’avvio di forme di protesta da parte dei lavoratori». Nulla è escluso dunque nello scenario dell’azienda leader nel comparto del rivestimento edilizio. Fiom e Fim partono da un punto fermo: il blocco dei licenziamenti in essere e l’utilizzo della cassa integrazione Covid.