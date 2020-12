Permasteelisa, lavoratori in sciopero sotto la pioggia: «No agli esuberi»

Mercoledì 2 dicembre i lavoratori di Permasteelisa hanno scioperato per quattro ore a fine turno contro la decisione dell'azienda di indire 150 esuberi. Giovedì 3 dicembre è in programma il tavolo delle trattative tra sindacati e vertici della ditta.

Ugl sarà presente per tutelare i diritti dei lavoratori. Gennaro Mancini, segretario provinciale Ugl di Treviso, commenta: «L'azienda dovrà dare risposte su alcuni punti di cui si era parlato la volta scorsa ed in più dovrà dirci perché parlano di esuberi mentre ci sono lavoratori in cassa integrazione per il Covid da Marzo mentre altri fanno gli straordinari».